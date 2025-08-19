一世を風靡（ふうび）したアイドルグループ「光ＧＥＮＪＩ」の元メンバーが１９日、ＳＮＳで２ショットを披露した。

現在は俳優や歌手として活動する大沢樹生（５６）がインスタグラムを更新し、「Ｈｉ！！今日は仙台で晃と一緒」とつづり、元メンバーの赤坂晃（５２）と２ショットを披露。「光ＧＥＮＪＩとしてデビューして３８年か…この３８周年は思うこと,考えること色々とあるんだな 何はともあれ７人が活動出来てることがなにより。これもひとえに応援してくれてるファンの皆さんのおかげです 本当にありがとう！感謝です」と感謝の気持ちを記した。

この投稿にフォロワーは「３８周年記念にお二人が共演してることが素敵過ぎます そして光ＧＥＮＪＩ３８周年おめでとうございます」「７人がひとつになる日があったら…あの頃のように私たちファンも集合できて、そんな嬉しい事はない」「雰囲気変わって別人みたいで、パッと見、分からなかったです」「今そこで樹生くんと晃くんが穏やかな顔で並んでいる。それだけで胸いっぱいになります」「お二人、同じポーズで息ピッタリだね」とのコメントを寄せていた。

光ＧＥＮＪＩは内海光司、大沢樹生、諸星和己、佐藤寛之、山本淳一、赤坂晃、佐藤敦啓（現・佐藤アツヒロ）の７人組。１９８７年８月に「ＳＴＡＲ ＬＩＧＨＴ」でデビュー。ローラースケートやバック転などアクロバティックなパフォーマンスが持ち味で、２作目の「ガラスの十代」も大ヒット。８８年の「パラダイス銀河」で日本レコード大賞を受賞した。９５年９月に解散した。