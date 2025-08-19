◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

ヤクルト―巨人戦（神宮）の２回裏に球審と一塁塁審が異なる判定をする珍事が起きた。

巨人が丸の５号２ラン、中山の４号ソロで３―１と２点をリードした２回裏。２点を追うヤクルトは古賀の中前安打、ランバートが中堅・佐々木の失策で出塁して２死一、三塁となったところで珍事は起きた。

１番の太田が一塁線にはじき返した打球は一塁手のリチャードがキャッチしてそのまま一塁ベースを踏むと、一塁の市川塁審はアウトとコール。リチャード、戸郷ら巨人ナインは３アウトを奪ったと思って三塁ベンチへ小走りで向かった。だが、責任審判でもある深谷球審はファウルのコール。ヤクルトナインはファウルであることをアピールした。

その後審判団が集まると、判定はファウルになって試合は続行された。テレビ中継のリプレー映像では、はじき返した打球がファウルゾーンでバウンドしてからフェアゾーンに戻るようにして入ってきたようだった。判定がファウルになると、巨人の阿部監督はベンチを出て説明を求めていた。

その後太田は、三飛に倒れて得点は入らなかった。