「不審者はあなたのご主人」思い込みで勝手に通報？近所の住民を訴える準備をしています【ママリ】
この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママが住んでいる町ではある日不審者情報がメールで配信されました。そんなとき近所のママ友と井戸端会議をしていると、警察官に「不審者はあなたのご主人に違いない」と通報があったと言われ驚きます。結局本当の犯人が捕まり、投稿者ママの夫の無実は証明されたのですが、通報したのは自分をよく思っていない知り合いだったことが判明。こんなことって本当にあるんだ…ママリに寄せられた声をご紹介します。
投稿者のママがママ友と井戸端会議をしているところに、「あなたのご主人が…」と話しかけてきた警察官もどうなの？というこちらの意見。
相手のことをよく思っていないからといって、無実の人を犯罪者に仕立て上げようとする行為は断じて許されませんよね。今回の件により、投稿者のご夫婦は非常に大きな被害を被りました。
「不審者はあなたのご主人に違いない」と通報があったと言われ…
危なく旦那さんが犯罪者になるところでした。
わたしの住んでいるところではメールを登録すると(わたしはしてないんですが)不審者とか出たらメールで教えてくれるというサービスがあります。
先日近所の奥様方との井戸端会議を楽しんでいたらメールでわたしの住んでいる地区に不審者が出たとのメールが入ってきました。
みんなびっくりしていたらパトカーがきて警察官からなんか不審者を見なかったかと聞かれ知りませんと答えました。
そしたら警察官から
30から40代くらいの男
サラリーマン風の服装
髪は短髪、身長は180センチくらいの大柄
メガネをかけていて
小学生女子に下半身を露出してみせつけてきた
小学生が声を上げると○○駅方向に逃げた
と言われました。
そして不審者がいたらすぐ通報してくれと言われパトカーは去っていきました。
そして井戸端会議を続けているとさっきのパトカーがサイレンを鳴らしてきてわたしたちの隣に止まり、さっきの警察官がたなかさんという方はいますか？と聞いてきました。
わたしが名乗り出ると、この辺の方からさっきの不審者はあなたのご主人に違いないという通報があった、パトカーに乗ってくれと言われました。
わたしは旦那さんはそんなことしないと信じてたのでパトカーに乗り、警察官からの質問に答えました。
旦那さんに連絡もつき、調べてもらったところバスのICカードの記録が残っていたため旦那さんは無罪放免され、夕方に犯人が逮捕されたと連絡がきました。
その日の夜、我が家をあまりよく思っていない人がきて旦那さん逮捕されちゃったんでしょ？大変ねーとか言ってきました。
逮捕されてません、主人は無実が証明されましたと、言うとその人がわたしが通報してやったのに！と叫んだためとっ捕まえ、名誉毀損で訴訟を起こすから覚悟しろと言いぽいしました。
その人の旦那さんから土下座されましたがいま訴訟を起こす準備をしています。。。
その人はすぐ引っ越すようですがとても災難でした。。
警察官にいきなり「不審者はあなたのご主人に違いない」と通報があったなんて言われたら…考えただけで恐ろしいですよね。しかもほかの人が聞いている前でそんなこと言われたら、すぐ近所にウワサも回ってしまうだろうし、投稿者のママはとても嫌な思いをしましたね。
ママリに寄せられた声
ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。
とりあえず無実の証明ができてよかった
え！そんなことが…本当にお疲れ様でした…
しっかり無実が証明できてよかったです…
それにしてもそんなことあるんですね？！あり得ないです。
無実の証明ができたことが本当何よりですよね。冤罪になる可能性も0ではなかったはずなので、通報した人には強い怒りを覚えます。
相手の夫がまともそうなのが唯一の救い
なんですか、それ😠
なにか病気でもあるのでしょうか。。
訴訟となっても責任能力の有無が問題になってくると思います💦
唯一、相手のダンナさんがまともそうなのが救いですね💦
本人は頭がおかしい人だと思いますが、夫は土下座をして謝ってくれたそうで普通の感覚を持っていそうですね。話合いの際は夫を窓口にした方がいいでしょう。
配慮無しの警察官も悪い
なにそれ！！
でも警察官もそんな井戸端会議してる奥様の輪に来てそんなこと言います？！
ごもっともですね。ナイーブなことなのでそこで話す内容も、もう少し配慮してもらえたら良かったですね。
訴訟を起こしてしっかり相手に反省させよう
相手のご主人が土下座で謝罪されたそうですが、本人にもしっかり反省してもらうべく、訴訟を起こすのはベストな方法かもしれませんね。
