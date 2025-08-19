タイタン・太田光代社長、所属タレントの不起訴処分を報告 オンラインカジノめぐり報告書を公表へ「信頼回復に努めてまいります」
タイタンの太田光代氏が19日、オンラインカジノ利用の疑いで、書類送検されていた所属芸人2人について、同日付けで、不起訴処分となったことを報告した。
【記者会見】太田光のボケにうなだれる弁護士
公式サイトには「オンラインカジノに関するご報告」との文書が掲載され、「オンラインカジノに関する事案に関し、当社所属の芸人2名が自ら弁護士と共に警察に出頭し、捜査を受けておりましたが、本日、検察当局により不起訴処分となりましたのでご報告申し上げます(なお、他に芸人1名と当社従業員1名も同様に弁護士同伴の上で出頭いたしましたが、検察察官送致にまでは至りませんでした。)」と報告した。
続けて「両名は、当初認識不足だったとはいえ軽率な行為を深く反省しており、今後は二度と同様の行為を繰り返さぬよう自らを律して活動していく所存であり、当社といたしましても、所属芸人・従業員への教育・指導を徹底し、信頼回復に努
めてまいります」とし、「なお、改めて、本件オンラインカジノの問題の詳細について、報告書を作成し、公表させて頂く所存です」と伝えた。
【記者会見】太田光のボケにうなだれる弁護士
公式サイトには「オンラインカジノに関するご報告」との文書が掲載され、「オンラインカジノに関する事案に関し、当社所属の芸人2名が自ら弁護士と共に警察に出頭し、捜査を受けておりましたが、本日、検察当局により不起訴処分となりましたのでご報告申し上げます(なお、他に芸人1名と当社従業員1名も同様に弁護士同伴の上で出頭いたしましたが、検察察官送致にまでは至りませんでした。)」と報告した。
続けて「両名は、当初認識不足だったとはいえ軽率な行為を深く反省しており、今後は二度と同様の行為を繰り返さぬよう自らを律して活動していく所存であり、当社といたしましても、所属芸人・従業員への教育・指導を徹底し、信頼回復に努
めてまいります」とし、「なお、改めて、本件オンラインカジノの問題の詳細について、報告書を作成し、公表させて頂く所存です」と伝えた。