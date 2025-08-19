28ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹¢¤Î¼ê½Ñ¡¡#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡¦¶áÆ£º»±Í»Ò¡¢ÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë³èÆ°·ÑÂ³¤Ø
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡×¤Ï19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¶áÆ£º»±Í»Ò¡Ê28¡Ë¤¬¹¢¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥Ã¥×¡õ¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ËÈ©¸«¤»¤¹¤ë¶áÆ£º»±Í»Ò
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â #¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó ¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÆ£º»±Í»Ò¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¡¢¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¡¢°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·Ð²á´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã´Åö°å»Õ¤«¤é¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤é¤ìËÜ¿Í¤È¤â¶¨µÄ¤ò¤·¡¢8/13 NEO KASSEN 2025½Ð±é¸å¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½ºß¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¡¢ËüÁ´¤ÊÂÎÄ´¤ÇÎ×¤á¤ë¤è¤¦ÎÅÍÜ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»Ö¤òÂº½Å¤·¡¢ÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¹¢¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢°ìÉô¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÆâÍÆ¤òÄ´À°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÆ£ËÜ¿Í¤Î·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø¼°È¯É½°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÊ¹¤¼è¤ê¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
