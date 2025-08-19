誤字を見逃さなかった生徒、“まさかの便乗”⇒先生の返しに27万いいね「間違いなくいい先生」【ママリ】

小テストで誤字があり便乗した生徒⇒返ってきた答案の先生の反応に27万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

あんせんと(@an1000_10)さんの投稿です。学校のテストなどで返却された解答用紙に、先生からのコメントが書かれていることもありますよね。解説を加えられていた方や、「すごい！」などの一言をもらった方もいるのではないでしょうか。先生からのコメントはより親しみを感じられて、うれしいですね。





あんせんとさんは物理の小テストで、問題文にあった先生の誤字に便乗してみたところ、解答用紙の返却時に想像以上にノリが良いコメントをもらったそう。返ってきた先生のコメントとは…？

Ⓒan1000_10

けっこう前の物理の小テストで先生の誤字に便乗してみたら想像以上にノリがよかった

有機物の定義「と」述べよ、と書かれているため、そのまま解答欄に「有機物の定義」と書いたあんせんとさん。先生としては、有機物の定義「を」述べよ、と書くつもりだったのですね。



あんせんとさんの解答を丸にし、先生からの「ゴメン！」という潔い言葉に思わずほっこり。誤字によって不正解にはできず、悩んでしまう先生が想像できてしまいますね。



この投稿には「自分の過ちを素直に謝る先生素敵」「間違いなく良い先生だ…！」といったコメントが寄せられていました。普段からの関係性があってこその、あんせんとさんの解答と先生からのコメントなのかもしれませんね。こんなノリの良い先生がいたら、学校に行くのがより楽しみになりそう。思わずクスッと笑ってしまう素敵な投稿でした。

9400いいね！2児母がつぶやく「今ほしい言葉10選」に共感続々

叙々苑ちゃん(@mogmogujojochan)さんの投稿です。人によって、かけてほしい言葉やごほうびになるようなうれしい言葉は違うもの。叙々苑ちゃんさんが投稿していたのは、どれかはきっと自分に響くであろうたくさんの魅力的な言葉たち。



どれか1つでもうれしいし、すべて叶ったらもっとうれしい言葉とは？

いまほしい言葉、ホテルでもいってたくさん寝てきなよ、すっぽん小町用意しといたよ、マッサージ予約しといたよ、高いマットレス買っといたよ、宝くじで3億当たったよ、家の庭掘ったら石油でたよ、戦争は終わったよ、100年後も真夏日は33°だよ、コロナと手足口は終息したよ、日本の未来は明るいよ

たくさん寝るやマッサージの予約など、2児母ならではの叶えたい願いから、宝くじの高額当選や石油が出るなど、まさに夢のような話まで。さらに最終的には、日本の未来をポジティブに予測する言葉まで飛び出しました。



不満・不安に気を取られがちな現実の中ですが、ほしい言葉を並べてみるだけで、ちょっとだけハッピーな気持ちになりませんか。この投稿には引用リプライで「そうなってほしい」「後半は切実」「夏は33℃がいい」などの声が寄せられていました。



もちろん願っただけで、叶うものではありません。しかし、時には自分の欲求に心を向けてみるだけでも、日々仕事や家事、育児に追われて我慢している自分を、ねぎらうことにつながるかもしれませんね。

「10個お願いする」2歳児が決めたXmasプレゼントに7万いいね

ゴンゾウR4(@R453374510)さんの投稿です。クリスマスは子どもにとっても楽しいイベント。子どもたちはサンタさんがどんなプレゼントをくれるのかと、毎年ワクワクしていることでしょう。



親としてはわが子がどんなものを欲しいのか気になるところ。ある日、ゴンゾウR4さんの息子さんは、初めて食べたあるものに感動し、クリスマスプレゼントを突如決定したといいます。

©R453374510

初めて食べた肉まんの美味しさに感動し

『サンタしゃんに10個お願いする‼️』と

クリスマスプレゼントが確定した二歳児

正座をして肉まんをジッと見つめる姿がかわいい写真。初めて食べる肉まんのおいしさに感動した様子が、表情からひしひしと伝わってきます。もっといっぱい食べたいという願望が「10個」という数になったのでしょうね。



この投稿には「サンタじゃないけど、何個でも買ってあげたい」「表情が良すぎ」「お口がかわいい」など、キュンとした方からのリプライが寄せられていました。また、後ろでクールな表情で写っている猫ちゃんにも、注目が集まったようです。



おいしいもので純粋に感動する2歳児の心と愛らしい姿に、ほっこり心が温まるエピソードでした。

