¤¹¤È¤×¤ê¤éSTPRÁ´5¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¹çÆ±¶Ê¡ÖWACHA¡ùWACHA¡×¸ø³«
¡¡2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤¹¤È¤×¤ê¡¢µ³»ÎX - Knight X -¡¢AMPTAKxCOLORS¡¢¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites - ¡¢¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¤ÎÁ´5¥°¥ë¡¼¥×¤¬17Æü¡¢½é¤Î¹çÆ±¶Ê¡ÖWACHA¡ùWACHA¡×¤òÀ©ºî¤·¤Æ¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢8·î3Æü¤«¤é17Æü¤Ë¤«¤±¤Æ5¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡¢STPR¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤äÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤¿¥²¡¼¥àÇÛ¿®´ë²è¡Ö¤¤¤Á¤´¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ý²¯ËüÄ¹¼Ô¤òÌÜ»Ø¤»¡ª¡Ý¡×¤ÎºÇ½ªÆüÇÛ¿®¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÆ±¶Ê¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¡¢5Æü´ÖÏ¢Â³¤Î½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥§¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿5¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤¹¤È¤×¤ê¤Î¥¸¥§¥ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤¿²Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¡¢²¿¤è¤ê·¯¤ÈÂç¤¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ê¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¾Ð´é¤Ç!!¡×¤È¾Ò²ð¡£¤¹¤È¤×¤ê¤Îè½¸¤¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥ª¥ì¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤è¡¼¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡²Î»ì¤Ë¤â¡¢Á´27¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¸ý¥°¥»¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤¹¤ëÆâÍÆ¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡ª¡×¡¢¡ÖÁá¤¯¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¸¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£