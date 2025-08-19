芸濃事務所「タイタン」は19日に公式サイトを通じ、オンラインカジノで賭博したとして警視庁から書類送検されていた所属芸人2人について、不起訴処分となったことを報告した。

同事務所の太田光代社長名義で文書が掲載され「関係各位

オンラインカジノに関する事案に関し、当社所属の芸人2名が自ら弁護士と共に警察に出頭し、捜査を受けておりましたが、本日、検察当局により不起訴処分となりましたのでご報告申し上げます (なお、他に芸人1名と当社従業員1名も同様に弁護士同伴の上で出頭いたしましたが、検察官送致にまでは至りませ

んでした。)」と報告した。

「今回の件により、多大なるご迷惑をおかけしました関係者の皆様、そして日頃より応援いただいている皆様に、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「両名は、当初認識不足だったとはいえ軽率な行為を深く反省しており、今後は二度と同様の行為を繰り返さぬよう自らを律して活動していく所存であり、当社といたしましても、所属芸人・従業員への教育・指導を徹底し、信頼回復に努めてまいります」と伝えた。