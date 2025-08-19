女優の北川景子（38）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「Snow Man」佐久間大介（33）に共感した。

佐久間が「初めてTwitterのアイコン変えたけど、まじで見慣れないなwww」と書いたものに「ここにもまだTwitterの人がいた！」と反応。

Xは2023年7月にツイッター（Twitter）から名称が変更になったものの、佐久間が「景子さんwびっくりしましたw 景子さんもTwitterの人ですか？」と返答すると、北川も「そうなのよ！なかなか順応できなくて…だいぶ経ってるけど…仲間を見つけて嬉しい（笑）」と共感。佐久間は「僕の中でも永遠にTwitterですw(お仕事の時だけしぶしぶXって言いますけどw)」と明かし、北川も「右に同じ（笑）」と同意した。

2人は北川が主演の映画「ナイトフラワー」（監督内田英治、11月28日公開）で共演。「#ナイトフラワー も楽しみですね (^^)」（佐久間）「Twitterer同士で、#ナイトフラワー も盛り上げましょう」（北川）と息もぴったりの様子だった。

この投稿を見た人からも「私も」「青い鳥が好きでした」「私も永遠Twitterって言ってます」「北川さんもですか？」「やばい景子様とさっくんの絡みが最高すぎる」などの声が寄せられていた。