日大三と県岐阜商、沖縄尚学と山梨学院が対戦へ…準決勝の組み合わせ決まる
2025年8月19日 19時15分
読売新聞オンライン
全国高校野球選手権は１９日、準々決勝の試合後に抽選が行われ、準決勝の組み合わせが決まった。
第１試合は日大三（西東京）と県岐阜商（岐阜）、第２試合は沖縄尚学（沖縄）と山梨学院（山梨）が対戦する。