高校野球

　全国高校野球選手権は１９日、準々決勝の試合後に抽選が行われ、準決勝の組み合わせが決まった。

　第１試合は日大三（西東京）と県岐阜商（岐阜）、第２試合は沖縄尚学（沖縄）と山梨学院（山梨）が対戦する。