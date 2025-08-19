グラビアアイドル・天野ちよさんのデジタル写真集『ただただ完璧な色気』（扶桑社）から誌面カットが公開されました。



【写真】純白ランジェリーで女神のS字曲線を見せつける天野ちよさん

本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集です。



バスト94センチ＆身長169センチ、誰が見ても「ただただ完璧」なド迫力ボディの天野さん。漂う大人の色気が想像以上にえちえち過ぎです。全4パターンの艶やか衣装とポージングで、「ただただ完璧」な色気を堪能できます。



公開カットでは、青のランジェリー姿でHカップバストをこれでもかと強調。ブラジャーの横から94センチバストがはみ出しています。白のランジェリーではムチッとした肉感あふれる迫力美ボディを惜しみなく披露し、赤のぴたぴたノースリーブワンピースではバストが窮屈そうです。ファスナーを胸元まで下げてこちらを見つめる魅惑的なショットに仕上がっています。高身長の完璧プロポーションと色気が際立つ内容です。（ 提供：週刊SPA!編集部 撮影：岡本武志 ヘアメイク：萩村千紗子 スタイリング：田中陽子）



【天野ちよさんプロフィール】

あまのちよ 1994年9月2日生まれ 福岡県出身 T169・B94（H）W61H85 アパレル店員を経て、2019年レースクイーンとして活動開始。1st DVD『ちよのこと』（竹書房）が大ヒットし、レースクイーン卒業後はグラビアアイドルとして活躍中。FLASHデジタル写真集「天野ちよ 見てみる？」が話題。セカンドDVD『ちよのゆ』が発売中。最新情報は公式X（@el_mundo_mar）、公式Instagram（@el_mundo_mar_sol_nail）