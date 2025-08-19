多肉植物を育てる方法を詳しく解説『NHK趣味の園芸　12か月栽培ナビ㉒　多肉植物』

長田研『NHK趣味の園芸 12か月栽培ナビ㉒ 多肉植物』（NHK出版）が8月19日に発売された。

植物の毎月の育て方・作業がひと目でわかるシリーズ「NHK趣味の園芸 12か月栽培ナビ」から、多肉植物を詳しく解説した本書が登場。

紙面では初めてでも育てやすく、見ると育てたくなる魅力的な多肉植物をピックアップ。栽培前に知っておきたい管理・作業の基礎知識が紹介されるほか、株選びから植え替え、置き場、水やりなどのポイントをまとめて掲載。

「夏型」「春秋型」「冬型」の生育型別にまとめて紹介される。

■著者紹介長田 研（おさだ・けん）園芸研究家アメリカ・バージニア大学で生物と化学を専攻。静岡県沼津市で多肉植物を中心にしたナーセリーを営む。タネまきはほとんど自らが手がけ、あまり流通していない種類について探究を続けている。その経験と幅広い知識は多肉のプロたちからも支持されている。著書に『NHK趣味の園芸 12か月栽培ナビ ㉒多肉植物』、『NHK趣味の園芸 12か月栽培ナビNEO 多肉植物 コーデックス』（NHK出版）ほか。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）