警察官をかたる特殊詐欺の被害が岡山県で後を絶ちません。以前、イブニングニュースでは、警察官をかたるオレオレ詐欺についてお伝えしましたが、その被害は今年急激なペースで拡大しています。

【写真を見る】岡山県内で警察官かたる特殊詐欺の被害が急増 被害額は上半期だけで去年1年間の2倍以上 被害に遭わないための対策は？

特殊詐欺で利用された実際のビデオ通話の映像です。



（詐欺の動画【画像①】）

「事情聴取ですが、双方向の音声と片方の映像による方式で行って、全過程録音録画することで法的な効力を持つものとなります」





警察官に扮した男からのビデオ通話。後ろには偽物の制服が吊るされています。

また、こちらのビデオ通話では。



（詐欺の動画）

「大阪地検特捜部検事の石野と申します」



検察官を名乗る男が画面越しに身分証らしきものを提示【画像②】しています。

このように警察官などをかたる詐欺が今、急増しているといいます。



（岡山県警犯罪抑止対策室長 松下一行さん）

「われわれから見ても警察官そっくりの制服を着ていたり、犯人も巧妙にやってきているなという印象がある」

岡山県内で今年確認された警察官をかたる詐欺は、上半期だけで48件、約2億9000万円の被害。去年の同じ時期と比べて43件も増加し、被害額は、すでに去年1年間の2倍以上になっています。



（岡山県警犯罪抑止対策室長 松下一行さん）

「ここ数年に比べると、今年の特殊詐欺被害の認知件数のペースは早いかなと思う」

被害が後を絶たない特殊詐欺。その入り口として多いのは…。



国際電話番号とは、「＋（プラス）」から始まる海外から電話をかける際に使用される番号です。



実は、今年、特殊詐欺に利用された電話番号のうち、7割以上が国際電話。本人確認なしで簡単に番号を入手できるアプリなどが登場し、詐欺に利用されることが増えたとされています。

被害に遭わないために日頃からできる対策は？

警察は、普段海外の人と通話することがない場合は、国際電話の着信を拒否するよう呼びかけています。



（岡山県警犯罪抑止対策室長 松下一行さん）

「そもそも電話がかかってこなければだまされないので、国際電話からかかってこない対策というのは非常に有効なのかなと思っている」



手口が巧妙化している特殊詐欺の被害に遭わないために、日頃から対策をとっておくことが大切です。

詐欺に利用されることも多い国際電話ですが、固定電話の場合は、国際電話不取扱受付センターで国際電話の発信・着信を無償で休止できます。



スマートフォンでは、着信設定の見直しや着信規制アプリなどの利用が有効とされています。



特殊詐欺には十分ご注意ください。