1日の降水量が351ミリと観測史上最大を記録した上天草市では住民の命を守るための避難所も浸水しました。取材の中である問題点が見えてきました。





8月11日、警戒レベルのうち最も高い「緊急安全確保」が出された上天草市。土砂崩れや浸水など甚大な被害を受けました。上天草市の指定避難所松島総合センター「アロマ」には当時2世帯6人が身を寄せました。



ところが、アロマは地上から約2メートルの高さまで浸水。





■松島総合センター「アロマ」山下洋介館長

「避難者の方もこうなるとはまず私たちと同じで思っていらっしゃらなかったので、もう唖然とした状況ですね」





雨が上がった後も、消防団の排水作業が続きました。10日午後5時にアロマに避難所を開設し、1階の和室に住民を受け入れた上天草市。しかし翌朝、浸水し始めたため6人を2階に誘導しました。さらに午前9時過ぎ、濁流が1階のガラスを割って流れ込んできたのです。



■松島総合センター「アロマ」山下洋介館長

「すごい激しい音と同時に水が一斉に入ってきたので、私たちも足元をすくわれるような感じの勢いで水が入ってきました」





みるみるうちに水位は上昇。午後6時に、職員が6人を別の避難所へ移したといいます。なぜ、このような事態になったのか？取材を進めると意外な事実が明らかになりました。ハザードマップでは、アロマのある地域は「洪水浸水想定区域」に指定され、想定水位は3メートルとなっています。



熊本県危機管理防災課によりますと避難所の開設は各自治体の判断によるもので、洪水浸水想定区域に避難所を設置することについて規定は設けられていないということです。



ここまでの浸水を想定していなかったという上天草市。水害の際、アロマは2階を避難場所にする計画でしたが、最初に発表されたのが土砂災害警戒情報だったため、浸水を想定せずに1階に避難させたと説明しています。



■上天草市 危機管理防災課・篠田良課長

「今後の避難所の指定については今回の被害を受けて変えなくてはいけないかなというところもあるが、検討しながら進めていきたい」



住民が安心して身を寄せられる避難場所を提供するために...今後の対応が問われています。