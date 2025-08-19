【義妹の子が地獄製造機】実家に電話すると「助けてあげて」母も妹もヤバイ＜第19話＞#4コマ母道場

もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？　それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？　たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。

第19話　話が通じない親子【マサユキの気持ち】



マサユキさんのお母さんは、娘と孫を叱るどころかかばっている様子。それどころか、妹を助けなさいと逆にマサユキさんが責められています。しかしマサユキさんは、これっぽっちも温情を与える気はありません。救いようがないほど、マキちゃんがひどいことをしたからです。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・石井弥沙