【義妹の子が地獄製造機】実家に電話すると「助けてあげて」母も妹もヤバイ＜第19話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第19話 話が通じない親子【マサユキの気持ち】
【編集部コメント】
マサユキさんのお母さんは、娘と孫を叱るどころかかばっている様子。それどころか、妹を助けなさいと逆にマサユキさんが責められています。しかしマサユキさんは、これっぽっちも温情を与える気はありません。救いようがないほど、マキちゃんがひどいことをしたからです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
第19話 話が通じない親子【マサユキの気持ち】
【編集部コメント】
マサユキさんのお母さんは、娘と孫を叱るどころかかばっている様子。それどころか、妹を助けなさいと逆にマサユキさんが責められています。しかしマサユキさんは、これっぽっちも温情を与える気はありません。救いようがないほど、マキちゃんがひどいことをしたからです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙