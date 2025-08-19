福岡管区気象台は19日午後6時14分、防災コメントを発表した。

＜防災事項＞福岡地方に、大雨注意報（浸水害）、洪水注意報を発表している市町村があります。筑豊地方に、大雨注意報（土砂災害）を発表している市町村があります。19日午後7時16分、大雨と洪水の注意報は解除されました。19日は、夜のはじめ頃にかけて、湿った空気や強い日射の影響で、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や、激しい雨が降る所がある見込み。雨雲が予想以上に発達したり、停滞した場合は、筑豊地方や筑後地方を中心に大雨警報（土砂災害、浸水害）を発表する可能性があります。

20日は、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、湿った空気や強い日射の影響で、局地的に雷を伴った激しい雨が降る所がある見込み。雨雲が予想以上に発達したり、停滞した場合は、筑豊地方や筑後地方を中心に大雨警報（土砂災害、浸水害）を発表する可能性があります。

なお、19日、20日ともに、局地的に非常に激しい雨や、激しい雨が見込まれ、県内全域で大雨注意報（浸水害、土砂災害）や洪水注意報を発表する可能性があります。



＜早期注意情報（警報級の可能性）＞

・19日夜遅くにかけて 大雨［中］（筑豊地方、筑後地方）

・20日昼過ぎから夜遅くにかけて 大雨［中］（筑豊地方、筑後地方）



＜予想降水量（多い所）＞

・19日18時から20日18時まで

1時間降水量 50ミリ（筑豊地方、筑後地方）

40ミリ（福岡地方、北九州地方）

24時間降水量 80ミリ（筑豊地方、筑後地方）

60ミリ（福岡地方、北九州地方）