日産が新型「NISMOロードカー」初公開へ！ 赤いエアロが鮮烈な「スポーツSUV」投入か!? 8月21日にお披露目！
赤いエアロが鮮烈な「スポーツSUV」投入か!?
日産は2025年8月19日、同社の公式SNSにて、新モデルをまもなく公開することを明らかにしました。
同時にティザー画像が投稿されています。
【画像】日産が新型「NISMO」投入を予告！ どんなモデル？（30枚以上）
一体どのようなモデルが披露されるのでしょうか。
ディザー画像ではフロントフェイスのシルエットが写されており、下部にレッドのエアロパーツが装着されることを強調。
日産のスポーツブランド「NISMO」のロゴも添えられていることから、新たなNISMOロードカーであることが予想されます。
また、高さのあるフロントグリルを装着している様子も見て取れることから、SUVであることがわかります。
SUVのNISMOロードカーとしては、「アリアNISMO」がラインナップ。そのほかのSUVとして、日産は「エクストレイル」と「キックス」を販売しており、新型モデルはいずれかのNISMOロードカーの可能性も考えられます。
NISMOロードカーのSUVであれば、内外装のデザインのみならず、走行性能にも手が加えられているはずで、SUVながらスポーツ走行も楽しめるモデルが登場するようです。
※ ※ ※
新型NISMOロードカーは2025年8月21日10時に、日産公式YouTubeチャンネルにて披露される予定です。