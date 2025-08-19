MONSTA X¡¢Æü´Ú¹çÆ±¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSTARLIGHT¡ßNEXTAGE¡Ù½Ð±é·èÄê
¡¡Æü´Ú¹çÆ±¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSTARLIGHT¡ßNEXTAGE¡Ù¤¬¡¢9·î20Æü¡¢21Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Î6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦MONSTA X¤Î»²²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSTARLIGHT¡ßNEXTAGE¡ÙÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡MONSTA X¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥À¥Ö¥ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼ÂÎÀ©¤Î³Ú¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÎÏ¶¯¤¤³Ú¶Ê¤¬¹ñÆâ³°¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2021Ç¯5·î¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹°Ê¹ß¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤äÊ¼Ìò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê³èÆ°¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿CD¤Ï4ºîÏ¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¸ü¤¤¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡É¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ÇºÆ½¸·ë¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¡ØSTARLIGHT¡ßNEXTAGE¡Ù¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡MONSTA X¤Ï¡¢20ÆüÌë¸ø±é¡¢21ÆüÃë¡¦Ìë¸ø±é¤Î3¸ø±é¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£Î¶µÜ¾ë¡¢WATWING¡¢MASHIHO¡¢ICEx¤éÆüËÜ¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÆü´Ú¹çÆ±¤Ç¤Î¹ë²Ú¶¦±é¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï20ÆüÀµ¸á¤«¤éÁ´¥¥ã¥¹¥È°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¥×¥ì¥ê¥¯Àè¹Ô¤Ï22ÆüÀµ¸á¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢³Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ª¤è¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç½ç¼¡°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØSTARLIGHT¡ßNEXTAGE¡Ù¸ø±é³µÍ×
ÆüÄø¡§9·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë¸ø±é¡¡9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÃë¡¦Ìë¸ø±é
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
³«¾ì¡¿³«±é¡§
¡¦9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÌë¡Û¸á¸å5»þ30Ê¬³«¾ì¡¿¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é
¡¦9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÃë¡Û¸á¸å1»þ³«¾ì¡¿¸á¸å2»þ³«±é¡¢¡ÚÌë¡Û¸á¸å6»þ³«¾ì¡¿¸á¸å7»þ³«±é
½Ð±é¼Ô¡§
¡¦9·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë¡§MONSTA X¡¢Î¶µÜ¾ë¡¢ICEx
¡¦9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÃë¡§MONSTA X¡¢MASHIHO
¡¦9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÌë¡§MONSTA X¡¢WATWING
