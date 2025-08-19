◇セ・リーグ 巨人―ヤクルト（2025年8月19日 神宮）

巨人の中山礼都内野手（23）が19日のヤクルト戦（神宮）でともにプロ初となる1試合2本塁打＆2打席連発をやってのけた。

「6番・二塁」に入って3試合連続で先発出場。まずは2―1で迎えた2回だ。

先頭打者として入った第1打席。相手先発右腕・ランバートに2球で追い込まれたが、2ストライクからの3球目、外角高めへの152キロ直球に逆らわず、逆方向の左翼スタンドに放り込んだ。

そして、3―1で迎えた3回、2死三塁で入った第2打席では同じくランバートが2ボール1ストライクから投じた4球目、第1打席と同じく外角高め直球をまたも左翼スタンドに叩き込んだ。

中山は15日の阪神戦（東京D）では3―5で迎えた7回に代打で同点の3号2ランを相手3番手右腕・ハートウィグから右翼スタンドに放って0―4からの逆転勝利を演出しており、3試合ぶりとなる今季4号＆5号。1試合2本塁打、2打席連発はともにプロ5年目で初となった。

また、ヤクルト戦では7月17日（神宮）に相手先発右腕・吉村から右越え2号ソロを放っており、これでヤクルト戦3発目、いずれも神宮でのアーチとなっている。

また、中山は昨年10月20日にDeNAと対戦したクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第5戦（東京D）で放ったプロ初アーチ、今年6月29日のDeNA戦（東京D）で放ったレギュラーシーズン初アーチを含めて、この日の試合前までに放っていた本塁打は全て名前の礼都（らいと）と同じライトへの一発だったが、初めての逆方向への一発から2打席連続で逆方向へ。ベンチに戻った中山はさすがに笑いが止まらなかった。

▼中山 （1本目は）イニングの先頭だったので出塁することを意識していました。強く打つことできて良かったです。追加点が取れて良かったです。

▼中山 （2本目は）得点圏だったので何とかランナーを還したい思いで打席に立ちました。最高の結果になってとてもうれしいです。次の打席も結果を残せるように頑張ります。