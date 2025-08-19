晴れていても天気の急変に注意、猛暑日に迫る暑さのところも【これからの天気(19日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。
◆20日(水)の天気
・上越地方
昼頃までは日差しが強く、19日(火)と同じくらい暑くなるでしょう。ただ、午後はにわか雨や雷雨のところがありそうです。
・中越地方
変わりやすい天気で、午後は沿岸部も含めて所々で雨や雷雨になるでしょう。晴れていても天気の急変に注意が必要です。
・長岡市と三条市周辺
傘マークはありませんが、昼ごろからは急に雨雲が湧いて雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は33℃前後の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
雲が広がりやすく、雷を伴って雨が強く降るところがあるでしょう。下越では、局地的に大雨となる可能性があります。
・下越：村上市から聖篭町
スッキリしない天気で断続的に雨が降るでしょう。とくに、昼過ぎから夕方にかけては発雷確率が高くなるため、急な強い雨や落雷に注意をしてください。
◆風と波
佐渡で、次第に南西風が強まるでしょう。波は上・中越でのち1.5m、下越・佐渡でのち2mの予想です。
◆熱中症情報
20日(水)日中は、猛暑日に迫る暑さのところがあるでしょう。また、夜間の熱中症にも注意をしてください。
◆週間予報
21日(木)は広く雨となるでしょう。雨脚が強まり警報級の大雨になるところもありそうです。
一方、22日(金)以降は晴れ間の出る日が多く、日中は厳しい暑さになるでしょう。
20日(水)は、所々で雨や雷雨になりそうです。晴れていても、天気の急変にご注意ください。
◆注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。
◆20日(水)の天気
・上越地方
昼頃までは日差しが強く、19日(火)と同じくらい暑くなるでしょう。ただ、午後はにわか雨や雷雨のところがありそうです。
・中越地方
変わりやすい天気で、午後は沿岸部も含めて所々で雨や雷雨になるでしょう。晴れていても天気の急変に注意が必要です。
・長岡市と三条市周辺
傘マークはありませんが、昼ごろからは急に雨雲が湧いて雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は33℃前後の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
雲が広がりやすく、雷を伴って雨が強く降るところがあるでしょう。下越では、局地的に大雨となる可能性があります。
・下越：村上市から聖篭町
スッキリしない天気で断続的に雨が降るでしょう。とくに、昼過ぎから夕方にかけては発雷確率が高くなるため、急な強い雨や落雷に注意をしてください。
◆風と波
佐渡で、次第に南西風が強まるでしょう。波は上・中越でのち1.5m、下越・佐渡でのち2mの予想です。
◆熱中症情報
20日(水)日中は、猛暑日に迫る暑さのところがあるでしょう。また、夜間の熱中症にも注意をしてください。
◆週間予報
21日(木)は広く雨となるでしょう。雨脚が強まり警報級の大雨になるところもありそうです。
一方、22日(金)以降は晴れ間の出る日が多く、日中は厳しい暑さになるでしょう。
20日(水)は、所々で雨や雷雨になりそうです。晴れていても、天気の急変にご注意ください。