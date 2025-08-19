“災害の実情”子どもたちの学びに 教育旅行の誘致に向けて 石川・珠洲市でモニターツアー
石川県と能登の6自治体が策定した「震災学習プログラム集」。教育旅行の誘致に向けたモニターツアーが19日から行われています。
能登の自治体が、復興に取り組んでいる場所などを巡るこのモニターツター。
教育旅行の誘致へ向け、首都圏や関西の学校関係者が参加して行われました。
ライフラインが断絶する中、馬で復興を目指す「珠洲ホースパーク」では…
「あそこで井戸を採取してるんですけど、それを今、浄化するシステムを入れて、きれいにしたりですとか、トイレも循環型のトイレに変えたりとか」
独立したインフラ整備という、復興への取り組みが紹介されました。
地震で崩落した能登のシンボル見附島の姿を目の当たりにした参加者は…
教育関係者：
「思ったほど復興が、やっぱり進んでないんだなっていうのが正直な思いです。子どもたち、やっぱりあの体験された方の話を、いろいろ聞いてもらって、やっぱりあの自分事として、いろんなこと考えてもらえればなと思ってます」
石川県観光連盟・大橋 正俊さん:
「実際に修学旅行の誘致に向けてしっかりとブラッシュアップを図っていきたいと思います」
石川県では今後、冬には一般の旅行会社向けにも、モニターツアーを行う予定です。