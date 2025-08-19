猛暑に加えて、記録的大雨の影響も気がかりなのが熊本のコメです。さらにも増して、コメに被害を与える厄介な生き物が増えています。



8月12日、熊本県病害虫防除所の職員が見せてくれたのは…。





■熊本県病害虫防除所・江口武志主幹

「稲に悪さをする【斑点米カメムシ類】といわれるものが、この中のミナミアオカメムシというもの」





コメの天敵といえる「斑点米カメムシ類」が、記録的な猛暑などの影響で平年よりやや多くなっています。一体、どんな被害をもたらすのでしょうか。





■江口武志主幹「（稲穂を）吸ったあとが斑点米という形で斑点がお米に残って外見が良くなくなり品質が落ちるという被害です」コメに黒い斑点ができているのがわかります。稲穂が熟す際、カメムシが養分を吸うと、その痕が黒く変色するのです。センターの敷地にある田んぼへ向かってみると…。

■江口武志主幹

「わかりますかね？これが【クモヘリカメムシ】」





稲穂が出るのを待っていたのでしょうか。斑点米カメムシ類のクモヘリカメムシがいました。農林水産省によりますと、斑点米カメムシ類は全国的に多く発生していて、33道府県が「注意報」を発表しています。（8月15日現在）都道府県の判断で発表されるもので、今のところ熊本には出されていませんが、全国的にコメ作りの先行きが不安視されています。



■江口武志主幹

「今からメインとなってくる。8月の終わりくらいから出穂してくるものは注意が必要ということで、今後急激に増えてくることがあれば、熊本県にも注意報があり得る状態とみています」



県病害虫防除所では、稲穂が出る10日前までに雑草を取り除くなど、農家へ対策を呼び掛けています。