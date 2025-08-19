「今日好き」“けんみあカップル”藤田みあ＆中村健太朗、花火大会密着2ショットに「ラブラブで素敵」「癒される」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた藤田みあが18日、自身のInstagramを更新。恋人の中村健太朗との葛飾花火大会での2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、ラブラブ花火デート
藤田は「葛飾花火大会に行ってきた時の」と中村との密着した2ショットを投稿。「また行きたいねって話してた」と花火大会での思い出を振り返り、顔を寄せ合った仲睦まじい様子を見せた。
この投稿に、ファンからは「幸せそうで癒される」「花火大会デート羨ましい」「尊すぎるカップル」「仲良しで微笑ましい」「ラブラブで素敵」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。藤田は「ホアヒン編」、中村は「ニャチャン編」からの継続参加であった「夏休み編2024」で出会い、カップル成立となった。（modelpress編集部）
◆けんみあカップル、花火大会2ショット公開
