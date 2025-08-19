MEGUMI、ベアトップドレスで大胆美デコルテ披露「オンもオフも素敵」「赤がお似合い」と反響
【モデルプレス＝2025/08/19】女優のMEGUMIが19日、自身のInstagramを更新。様々なコーディネートの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】MEGUMI、美デコルテ輝くベアトップ姿
MEGUMIは「最近はこんな格好でお送りしていました」とつづり、街中で撮影した写真やエレベーターでの自撮り、レストランでくつろぐ様子などを公開。赤いベアトップドレス姿では、美しいデコルテを大胆に披露している。
この投稿に、ファンからは「オンもオフも素敵」「赤がお似合い」「色っぽくて可愛い」「スタイル抜群」「憧れです」「めちゃくちゃ綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
