こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月19日は、スマホやワイヤレスイヤホンなど3つの機器を同時にワイヤレス充電できる、Anker（アンカー）の「MagGo Wireless Charging Station（3-in-1, Dock Stand）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

充電をスマートに。Ankerの「MagGo Wireless Charging Station（3-in-1, Dock Stand）」が7,990円

スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチがワイヤレス充電ができる、Anker（アンカー）の「MagGo Wireless Charging Station（3-in-1, Dock Stand）」が20％オフで販売中です。

毎日使う機器がこれ1つで充電OK。アダプタや充電ケーブルが減るので、デスク周りがスッキリするアイテムがお買い得です。

最大15Wと出力もパワフル。iPhoneなどApple関連アイテムをまとめてワイヤレス充電できる優れモノ

スマホの充電部はQi2対応で最大15W出力で充電可能。iPhone 16 Pro Maxなら、20分で約20％まで充電が完了しますよ。

垂直方向に最大45 度まで角度調整が可能。充電しながらメッセージの返信や動画の視聴も楽しめます。

ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチの充電部は、それぞれ最大5W出力。3台同時に充電した場合は、合計25Wと高出力が魅力です。

Apple Watch Series 9は、約1時間13分でフル充電が完了。パワフルな磁力によって、充電中にズレたり落下する心配はありません。

大切な機器を故障から守るActive Shield️3.0を搭載。コンパクトで置き場にも困りません

充電中の温度を管理するActive Shield️3.0を搭載。発熱を大幅に抑制し、安全に充電ができますよ。

重さはたったの約300g、約125mm× 88mm×88mmとコンパクトサイズで棚やデスクの上に置いても邪魔になりません。

USB PD充電器（40W）、 USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) が付属しているので、届いたその日から充電がスマートに。24ヶ月のメーカー保証付きなのも嬉しいポイントです。

Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Dock Stand) マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーションワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 ホワイト 7,990円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年8月19日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source:Amazon.co.jp