3年半にわたる紛争の行方を左右するトランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談が18日、ホワイトハウスで行われました。トランプ大統領は会談について「これまでで最もいい協議だった」と話しました。

およそ6か月ぶりに、ホワイトハウスでの首脳会談にのぞんだ、トランプ大統領と、ゼレンスキー大統領。

トランプ大統領

「ウクライナの大統領をお迎えできて光栄です。出席ありがとう」

和やかな雰囲気で始まった会談。今回は、これまでの会談と違う点が…。それは――

ゼレンスキー大統領

「この戦争と殺りくを止めるために力を尽くしてくれて、深く感謝する。パートナーたちにも感謝する。この会談のすぐあと、各国首脳が私たちに加わります」

冒頭、何度も繰り返した、欧米諸国への“感謝”の言葉。その数、わずか1分の間に8回ほど。

実は、今年2月。激しい口論の末、“けんか別れ”となったアメリカとの会談で、こんなやりとりが。

バンス副大統領

「この会談の場で『ありがとう』と言ったのか」

この時の教訓をいかし“感謝の言葉”を繰り返しました。

さらに、ゼレンスキー大統領の服にも変化が。今回、黒いスーツに襟付きのシャツを着ていましたが、今年2月には、軍への連帯を示すとしてウクライナの国章入りの長袖シャツを着用。すると、この時、記者から――

記者

「なぜスーツを着ないんです？ ここはこの国の最高レベルのオフィスですよ」

そして、今回。スーツを着て会談にのぞんだゼレンスキー大統領。すると、同じ記者からこんな声かけが――

記者

「ゼレンスキー大統領、そのスーツ姿は最高ですね。かっこよく見えます」

トランプ大統領

「私も同じことを言ったよ。彼は前回あなたを攻撃した人だよ」

ゼレンスキー大統領

「覚えています」

記者

「その時は申し訳なかった。すてきです」

ゼレンスキー大統領

「でもあなたは同じスーツだ。私は（服装を）変えたがあなたは変えていない」

今回の会談で、停戦に向けた道筋を見いだすことはできるのか…。焦点は2つ、「安全の保証」と「領土」です。

まずは、和平合意後の、ウクライナの「安全をどう保証するのか」について。トランプ大統領は、ヨーロッパと共に、アメリカも関与する考えを示しました。その詳細については、10日以内に詰めるとしています。

では最大の懸念、「領土」問題については…。これまでプーチン大統領は「ウクライナの一部、ドンバス地方全域をロシアに明け渡せば戦闘を停止する」としていました。

ロシア寄りの姿勢に転じていたトランプ大統領が、今回の会談で、ゼレンスキー大統領に領土の放棄を迫るのではという懸念もありました。

領土を巡ってどのような会話がされたのか、詳細は公表されず。

これは、会談後に公開された写真。そこには、2人がウクライナの地図を前に、互いの目を見て話し合う姿が。

ゼレンスキー大統領はトランプ大統領と長時間話したとしていて、アメリカメディアはゼレンスキー大統領が領土を明け渡すと、憲法を無視することになり、困難だと、トランプ大統領に伝えたとしています。

この写真が撮影された直後に行われた、ヨーロッパの首脳らとの会談の場で、ゼレンスキー大統領は――

ゼレンスキー大統領

「地図もありがとうございます」

トランプ大統領

「あぁ、地図だね」

ゼレンスキー大統領

「素晴らしかった。どうやって（領土を）取り戻そうか考えています」

トランプ大統領

「取り戻してあげるよ」

ウクライナ情勢の進展に自信をにじませるトランプ大統領。さらに、この直前にも、自信がうかがえるこんなやりとりが…。

マイクがひろったトランプ大統領の、“ささやき”には――

トランプ大統領

「彼（プーチン大統領）は三者会談を設定した。彼（プーチン大統領）は私のために取引をしたいのだと思う。わかるかい？ バカげて聞こえるだろうけど」

“彼”とはプーチン大統領を指しているとみられ、プーチン大統領との信頼関係をアピールしたのでしょうか？

トランプ大統領は、自らも加わった三者会談の開催を目指しています。