·Ù»ëÄ£¡Ö¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×°ì»þÊÄ´ÛÁ°¤ËÎò»Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌÅ¸¡¡º£Ç¯¤Ç³«´Û64Ç¯¡¡Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¡¡Íè½Õ¡¢ÉÊÀî¶è¤Ë²¾°ÜÅ¾¤·ºÆ³«
Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Ë¤¢¤ë·Ù»ëÄ£¤Î¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬Íè·î¤«¤é°ì»þÊÄ´Û¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¤«¤éÆÃÊÌÅ¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤ÎÎò»ËÅª¤Ê»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤ä·Ù»ëÄ£¤Î³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç³«´Û¤«¤é64Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Íè·î15Æü¤Ë°ì»þÊÄ´Û¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌÅ¸¡Ö·Ù»¡ÇîÊª´Û¤ÎÎò»ËÅ¸¡×¤¬¤¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÎÎò»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ô¡¼¥Ý¤¯¤ó¡×¤ÈµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¡¡µ×ÅÄÀ¿ ÁíÌ³ÉôÄ¹
¡Ö°ú¤Â³¤Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Íè´Û¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÏÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¤Î½Õ¡¢ÉÊÀî¶è¤Ë°ì»þÅª¤Ë²¾°ÜÅ¾¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ë´°À®Í½Äê¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£