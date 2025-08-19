©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会

カイル（CV：内田雄馬）により葬られた国王に替わり、新たな女王となったミレーナ（前田佳織里）の使いとして都市国家・カランを訪れることとなった一行。 アニメ『強くてニューサーガ』（ABCテレビ）の第7話は、この鉱山の街・カランが舞台だ。

「見えたぞ！都市国家・カランだ。山間にあるとは聞いてたけど、完全に山と一体化してるな。どうやって山の真ん中に都市なんて作ったんだろう？」

そう思うのも無理はないほどの景観に驚く一行。

シルドニア（CV：髙橋ミナミ）によると、山の中に都市を作ったのではなく、都市があったところに魔力で山を作ったのだという。すごいな、魔力。

入国後、まずは目通りを求めたのは、ジルグス王国大使だ。

「お待たせしました。ミランダと申します。皆様の噂はカランまで届いていますよ！」

一行を出迎えたのは、かつてミレーナの教育係を務めたことがあるという、ミランダ（CV：杉山里穂）。

「ミランダ、この時はカランで大使をやってたのか⋯⋯」

カイルがそう心の中で呟くってことは、前世では違う場面で知り合っていた様子。（彼女とも何かあったのか？）

しかし、カイルたちが会いに来た都市長は、現在病に伏せっており、簡単には会えないという。

「私も何度か面会を求めたのですが、疫病で面会謝絶と言われるばかりで。ですが、ミレーナ様の使者となれば、向こうには会う義務があります。行きましょう！」

こうしてミランダとともに都市長の元へと向かったカイルたちは、その道すがら、ガルガン帝国宮廷魔道士のアルザードメインと出くわす。同じく、都市長のもとへと向かう途中だというのだ。

そもそも、カイルたちがミレーナから課された使命は、少々ややこしい。

昔、ガルガン帝国とジルグスは、このカランの領有権を争っていたが、カランをジルグスのものにすることへの見返りとして、ミレーナとガルガン帝国の第３王子との政略結婚が約束されたのだという。しかし、女王となった今、この婚約の破棄を決めたミレーナは、ジルグスの従属都市国家であるカランの都市長にその旨を伝え、同意を得てほしい⋯⋯とカイルに託したのだった。

帝国側の都市長への訪問は、間違いなく婚約破棄を知っての上でのこと。いろいろと脅しにかかるつもりか⋯⋯。

一方、「交渉だけならオレがいても意味ないよな。ちょっと別行動するわ！」と言ってカワイイ女の子探しに街ブラを敢行していたセラン（CV：下野紘）は、路地裏で悪党に絡まれている可憐な少女に遭遇する。

「お嬢さん、おケガはありませんか？」

このひと言から一転、セランは奈落の底に⋯⋯!?

実はこのゴウ（CV：引坂理絵）との出会いが、未来を大きく動かすかも…⋯？

そんな、さらなる転機の予感がするアニメ『強くてニューサーガ』（ABCテレビ）第7話（8月13日（水）深夜放送）。見逃した人は、ぜひ無料配信中のTVerで要チェックだ。

シリーズ累計100万部突破の小説（原作・阿部正行、原作イラスト・布施龍太）と、コミックスが原作の同アニメは、ABCテレビにて毎週水曜深夜2時15分より放送中！