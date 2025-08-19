すき家、「まぐろ鉄火丼」を発売 - まぐろたたきや山かけとの組み合わせも
牛丼チェーン店「すき家」は8月19日より、残暑にぴったりの「まぐろ鉄火丼」を販売している。
すき家「まぐろ鉄火丼」
色鮮やかなまぐろの切り身がごはんに盛り付けられた「まぐろ鉄火丼」は、ごはんとまぐろを一緒に頬張ると、赤身の旨みが口いっぱいに。まだ暑さが残るこの時期にぴったりの、さっぱりとした味わいを楽しむことができる。価格は並盛が830円、ごはん大盛が880円、特盛は1,330円。
すき家「まぐろ鉄火たたき丼」
また、すき家の人気商品“まぐろたたき”と組み合わせた「まぐろ鉄火たたき丼」も登場。味わいと食感が異なる、2種のまぐろを一度に堪能することができる。さらに、まぐろに加え、山かけ、オクラ、納豆、おんたまをトッピングした「ばくだんまぐろ鉄火丼」もラインアップされており、“ねばとろ”な具材はさっぱりとしたまぐろとの相性抜群。価格はいずれも、並盛が1,230円、ごはん大盛が1,280円、特盛は1,730円。
すき家「ばくだんまぐろ鉄火丼」
なお、すき家公式アプリでは8月19日〜26日の期間中、「まぐろ鉄火丼」を70円引きで味わうことのできるクーポンを配信している。
