とろサーモン久保田かずのぶ（45）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）にMCとして出演。養成所生の本音に持論を語った。

番組では各お笑い事務所の養成所生の本音を聞いた。養成所生から「お笑い界は“素人評論家”に厳しい気がします」という本音に、ウエストランド井口浩之（41）は「うるせえんだよお前。全部間違ってるからな」と激怒。久保田からホイッスルを吹かれ「退場。さっきもやってましたよね。また戻ってきたんですか」と笑った。

久保田は「俺が言いたいのは別にいいのよ、あーだこーだ言うのは。ただお前ら（“素人評論家”）みたいなやつらが、漫才のロジックとは何かを言いすぎてて、それがニュースになった場合、そこで俺たち演者は盛り上がりたくないのよ。裏のメタの部分って言うことじゃない。格好悪いでしょ？美しいものがそこにあるんだったらその感性で『すてきだ』だけでいいだろ。なんで全部欲しがって、どうやってしてんだろうとか言うの」と語った。

漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」でとろサーモンは17年、ウエストランドは22年にそれぞれ優勝し、王者になっている。