お笑いコンビ、バッテリィズが19日、東京・IMM THEATERで行われた「東京グランド花月」初日公演と取材会に登壇した。

バッテリィズは「M−1グランプリ2024」で準優勝し、今年4月から東京に進出。今年のM−1のエントリー締め切りがもうすぐということもあり、今年も同大会に出場するか聞かれたエース（30）は「ほぼ出ないです。可能性的には」と説明。寺家（35）も「いちおう（締め切りまで約）10日あるので、ほぼということで」とうなずいた。

さらに昨年がM−1ラストイヤーだったロングコートダディの兎（36）も、今年の同大会について「ほぼ出ないです」とにやり。堂前透（35）も「エントリーはしました」と笑いを誘った。

また、東京と大阪の違いを聞かれたエースは「いろんな仕事をさせていただいて、大阪とは全然違う。人自体は一緒ですね。雰囲気も一緒。しゃべり方は違いますね」と和ませた。ギャラについても「めちゃくちゃ変わりました！」と笑顔を見せた。

吉本新喜劇の座長酒井藍（38）、島田珠代（55）も取材会に登壇した。