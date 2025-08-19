溺愛BL『あの日から、答えはすべて君になった。』が8月19日（火）昼12：00より漫画アプリ「サイコミ」にて連載開始される。

『あの日から、答えはすべて君になった。』は「re:take」などを描いたすめしおの最新作。執着男子×沼らせ陽キャの溺愛BL物語だ。すめしおのX（@sushi_sm4）では度々イラストとして登場していた「#みなめい」が主人公の危うく切ないラブストーリー。

■あらすじそれは恋なのか愛なのか、それとも…孤独な高校生・湊（みなと）、誰からも好かれるコンビニ店員、宝栄（たからえ）。交わるはずのなかった二人の危うく切ない恋愛模様が始まる――

■担当編集からのおすすめコメント執着男子×沼らせ陽キャのサイコミ初BLが登場！すめしお先生の描く繊細なキャラクター達による、じれったくて危うく切ないラブストーリーに、心をかき乱されること間違いなしな一作となっています。人と関わることが苦手で友達のいない病み系年下男子な湊、誰とでも仲良くなれる見た目チャラついている宝栄。あなたの推しはどっち？

© Sumeshio / Cygames, Inc.

（文＝リアルサウンド ブック編集部）