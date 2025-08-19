【8月19日の契約情報】Bリーグでプレーした若手有望株が米短大進学決定…群馬には208センチのビッグマンが練習生として参加

8月19日、Bリーグ所属クラブが2025－26シーズンへ向けた契約情報を更新した。

2023－24シーズンにB1のシーホース三河に在籍し、その後契約満了で自由交渉選手リストに公示されたニモ正義は、NBAアカデミーを経て、アメリカの短期大学への進学が決定した。6月に行われた日本代表のデベロップメントキャンプに名を連ねた若手有望株の1人。

B1の群馬クレインサンダーズはジャスティン・ハーパーが練習生としてチームに参加することを発表。208センチ102キロの体格を誇るパワーフォワードで、昨シーズンはファイティングイーグルス名古屋に在籍し13試合に出場した。

B2の山形ワイヴァンズは新外国籍選手のシャキール・ドアソンとの新規選手契約の締結を発表。オランダ出身の213センチ125キロの31歳で、オランダ代表としてもプレー経験をもつビッグマン。

B3の立川ダイスには、佐藤武と藤巻駿の2名が練習生として加入することが発表された。東海大学出身の佐藤は現在23歳で185センチ95キロのシューティングガード。昨シーズンはベルテックス静岡に在籍し21試合に出場した。国士舘大学出身の藤巻は10月5日に23歳の誕生日を迎える185センチ87キロで、初めてBリーグのクラブに参加する。

19日に発表されたBリーグの契約情報一覧は以下の通り。

◆■8月19日のBリーグ契約情報

＜移籍＞



ニモ正義（三河→ノースウェスト・ミシシッピ・コミュニティカレッジ）



ジャスティン・ハーパー（FE名古屋→群馬）※練習生



シャキール・ドアソン（BNXTリーグ→山形）



佐藤武（静岡→立川）※練習生

＜新規＞



藤巻駿（立川）※練習生