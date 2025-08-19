筋肉芸人がマッスルバー潜入 “哺乳瓶”サービスに困惑「見ちゃいけないもの見てる気が...」
お笑いコンビ・さらば青春の光とニューヨークがMCを務めるABEMAのドキュメントバラエティ番組『愛のハイエナ』の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#8が19日に放送。#8では、近年、夜の街で話題となっているスポット“マッスルバー”の実態を調査するべく、潜入取材を敢行。実態調査を担うのは、肉体改造で注目をあつめたお笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人と、元NEWSのメンバーで現在は俳優・アーティストとして活動する草野博紀。草野にとってはなんと「カメラの前に出るのが20年ぶり」のロケ復帰となる。
【写真】スタジオも困惑 コロチキ西野の哺乳瓶プレイ
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。シリーズを重ねるごとにSNSでの反響も拡大し、番組関連動画の総再生数は7億回を超えるなど、「ABEMA」を代表する人気バラエティ番組の1つだ。
緊張の面持ちで「どのキャラで行くのかフワフワしてる」と語る草野に、西野が「（番組参加への）重みがスゴい」とコメントしつつ、今回2人が向かったのは、2024年に新宿にオープンしたマッスルバー『まっちょまっちょ新宿店』。店ではボディビル大会で日本一の実績を誇る“エースまっょ”や、元警視庁勤務という異色の経歴を持つ“チョコまっちょ”が指導役として登場する。
マッスルバー最大の目玉は、上半身裸のマッチョによるパフォーマンス。“マッチョ哺乳瓶”や“マッチョ腕立て伏せ”などのサービスで、客から“マッチョマネー”（チップ）を受け取るシステムとなり、西野と草野は「マッチョマネー200枚以上獲得」を目標に、マッスルバー店員として接客に挑戦する。
営業がスタートすると、西野は「どの筋肉の部位が好き？」と甘いトークで接近。初めての接客で、哺乳瓶でドリンクを飲ませてもらう“マッチョ哺乳瓶”などのオーダーを獲得すると、女性客と密着するパフォーマンスの様子に、スタジオのニューヨーク・屋敷が「コンパやん！ 腹立つわ」と鋭くツッコミを入れることに。スタジオゲストの元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と、元AKB48でタレントの河西智美も困惑の表情を浮かべ、笹崎が思わず「見ちゃいけないもの見てる気が...」ともらす場面も。
一方、全く鍛えていないと自信なさげの草野は「得意な筋肉の部位は表情筋です」と、マッチョを目的に来店した客を楽しませようと奮闘する。“20年ぶりのカメラの前”で、草野が完全覚醒する瞬間に注目だ。
番組ではさらに、双子姉妹が同時に恋人探しをする禁断の恋愛企画「ツインズ・ラブ」最終話も放送。いよいよ告白タイムを迎え、恋の結末が明らかに。果たして双子の恋は実を結ぶのか？ 『愛のハイエナ season4』#8はABEMAにて19日23時放送。
