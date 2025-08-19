モデルの山田優（41）が18日配信のABEMA「今日、好きになりました。」（通称・『今日好き』）にゲスト出演。娘が恋愛番組に出演したいと言われた場合の心境について語る場面があった。

『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。同番組について山田が「10歳の娘が大好き」と明かすと、スタジオから驚きの声が上がった。

山田家では就寝時間が21時という家庭ルールがあるため、放送開始時間の21時まで待機していた娘は「見たかったのに〜！」と悔しがりながらベッドに入るという。翌朝に起きてから学校に行くまでの間に『今日好き』を鑑賞して「やばいやばい！」と言いながら、1人で盛り上がっているようだ。

するとMCのNON STYLE・井上裕介が「もし出たいと言ったらどうします？「まだまだ早いけど、あと3〜4年後…」と究極の質問を投げた。山田は困ったように頭を落として悩むしぐさを見せ、「見てられるから…逆に面白いかも」と語りながらも「ちょっとないかな〜」と恋愛番組出演へ慎重な姿勢を見せた。

最後に井上は「もし家庭の方針が変わったら…それはもう何がなんでも、小栗旬と山田優の子供のために…当たり前やんか！」と気が変わった場合の出演を促す宣言をした。