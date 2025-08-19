【映画ランキング】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』V5！ 257億円突破 歴代トップ4入り
8月15〜17日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開5週目を迎えた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員121万8000人、興収18億7500万円をあげV5を達成。累計では動員1827万人、興収257億円を超え、歴代興収ランキングでは『君の名は。』、『アナと雪の女王』を抜いて4位に。上には、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』、『千と千尋の神隠し』、『タイタニック』の3作品を残すのみとなった。
【写真で見る】8月15日〜17日の全国映画動員ランキング 2〜10位までを一気見！
2位は、先週同様、『ジュラシック・ワールド 復活の大地』が、週末金土日動員44万5000人、興収6億9700万円をあげ同順位をキープ。累計では動員196万人、興収30億円となり、今年公開の洋画では最速で30億円を突破と、好成績を記録している。
3位は、公開11週目となった『国宝』が、週末金土日動員36万5000人、興収5億4400万円をあげ、先週の5位から2ランクアップ。累計では、動員747万人、興収105億円を超え、邦画の実写映画では、2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』以来、22年ぶりの100億円突破となった。
4位は、公開3週目となる『劇場版TOKYO MER-走る緊急救命室-南海ミッション』が、週末金土日動員35万2000人、興収4億8900万円をあげランクイン。累計では動員244万人、興収32億円を突破した。
5位は、先週4位スタートだった『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』が、週末金土日動員24万6000人、興収3億900万円をあげたものの1ランクダウン。累計では動員106万人、興収13億円となっている。
実に1〜5位のうち4作品が東宝配給（『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』はアニプレックスと共同配給）と圧倒的な強さを見せている。
6位には、太平洋戦争を戦い抜き、命を救い続けた駆逐艦の史実を映画化した『雪風 YUKIKAZE』が、初週金土日動員23万3000人、興収3億1500万円をあげ初登場した。
8月15日〜17日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第2位：『ジュラシック・ワールド／復活の大地』
第3位：『国宝』
第4位：『劇場版TOKYO MER-走る緊急救命室-南海ミッション』
第5位：『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』
第6位：『雪風 YUKIKAZE』
第7位：『近畿地方のある場所について』
第8位：『星つなぎのエリオ』
第9位：『事故物件ゾク 恐い間取り』
第10位：『映画 仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者／映画 ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』
