今年上半年、中国スポーツ用品の貿易総額が155億ドル突破

国務院報道弁公室は8月19日午前10時、「第14次五カ年計画（2021〜2025年）の質の高い達成」をテーマとする記者会見を開催し、同計画期間におけるスポーツ強国建設の成果を発表しました。

中国のスポーツ産業は、同計画期間中に著しい成長を遂げ、2023年には総規模が3兆6700億元（約75兆円）に達し、年平均成長率は10．3％、付加価値は1兆4900億元（約30兆600億円）となりました。また、今年上半期（1〜6月）のスポーツ用品貿易総額は155億ドル（約2兆2900億円）を突破しました。

競技イベント運営やフィットネス産業を中心としたスポーツサービス業が急成長し、スポーツ産業全体の付加価値に占める割合は2020年の68．7％から2023年には72．7％に上昇しました。スポーツ分野における国家級「専精特新」企業（専門性、精巧性、特徴性、新規性の四つの優れた特徴を持つ中小企業）は2024年末時点で146社に達し、2022年に比べ2倍以上増加しました。

ウインタースポーツ産業の成長は特に顕著で、市場規模は2020年の3811億元（7兆8300億円）から2024年には9700億元（19兆9300億円）へと急拡大し、年平均成長率は26．3％で、「コールド資源」と呼ばれたウインタースポーツ資源が「ホット経済」へと転換しています。また、全国40のスポーツ消費モデル都市では、2020年から2023年にかけて住民のスポーツ関連消費総額が1000億元（約2兆500億円）以上増加し、スポーツ消費の潜在力が継続的に拡大しています。

またスポーツ産業のGDPに占める割合は2023年に1．15％に達し、経済の柱となる産業としての地位を確立しつつあります。（提供/CRI）