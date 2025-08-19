東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)から10月31日(金)までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

期間中、パークの定番食べ歩きスイーツ「チュロス」に、秋らしいメイプルパンプキン味が登場します☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”チュロス（メイプルパンプキン）

価格：1本 600円

販売期間：2025年9月16日(火)〜2025年10月31日(金)

販売店舗：

東京ディズニーランド／クリッターカントリー｢ラケッティのラクーンサルーン｣

東京ディズニーランド／ウエスタンランド｢ペコスビル・カフェ｣

東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント｢ハドソンリバー・ハーベスト｣

東京ディズニーシー／ポートディスカバリー｢ベイサイド・テイクアウト｣

など

スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”の期間中、パークの定番スイーツ「チュロス」が、秋らしいメイプルパンプキン味になって登場！

パンプキン味のチュロスに、メイプルパンプキンシュガーをまぶした、パンプキンづくしのスウィーツです。

チュロスのパッケージには、ハロウィーンパーティーを楽しむ「ミッキー&フレンズ」が描かれています。

「ミッキーマウス」のほかにも、「ミニーマウス」、「チップ＆デール」デザインなどがランダムで提供されます。

ハロウィーンならではの味わいが楽しめる、期間限定のチュロス。

かわいいキャラクターたちがデザインされたパッケージにも注目です☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”チュロス（メイプルパンプキン）の紹介でした。

