◇セ・リーグ 巨人―ヤクルト（2025年8月19日 神宮）

巨人の中山礼都内野手（23）が19日のヤクルト戦（神宮）で3試合ぶりとなる4号ソロ。プロ初となる逆方向への一発で、貴重な追加点をチームにもたらした。

「6番・二塁」に入って3試合連続で先発出場。2―1で迎えた2回だった。

先頭打者として入った第1打席で相手先発右腕・ランバートに2球で追い込まれたが、2ストライクからの3球目、外角高めへの152キロ直球に逆らわず、逆方向の左翼スタンドに放り込んだ。

中山は15日の阪神戦（東京D）では3―5で迎えた7回に代打で同点の3号2ランを相手3番手右腕・ハートウィグから右翼スタンドに放って0―4からの逆転勝利を演出しており、3試合ぶり今季4号。

ヤクルト戦では7月17日（神宮）に相手先発右腕・吉村から右越えに2号ソロして以来、今季2本目となった。

また、中山は昨年10月20日にDeNAと対戦したクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第5戦（東京D）で放ったプロ初アーチ、今年6月29日のDeNA戦（東京D）で放ったレギュラーシーズン初アーチを含めてここまで放った本塁打は全て名前の礼都（らいと）と同じライトへの一発だったが、初めて逆方向への一発となった。

▼中山 イニングの先頭だったので出塁することを意識していました。強く打つことできて良かったです。追加点が取れて良かったです。