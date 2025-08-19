澤氏が鮫島氏（写真）の赤ちゃんを抱っこ。「最高に癒しの時間となりました」。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　元日本女子代表MFの澤穂希氏が自身のインスタグラムを更新。「先日...鮫と鮫のbabyちゃんに娘と会ってきました」と報告した。

「今まで以上に鮫の顔が優しくなっていて素敵なママやっていました」

　なでしこジャパンのレジェンドは、かつて日の丸を背負って共闘した鮫島彩氏や子どもたちとの写真をアップロード。「まだ産まれて数ヶ月なのに...さすが鮫ママみたいに体幹強い子になりそうだなぁと思う場面があり笑 最高に癒しの時間となりました」と綴る。
 
　この投稿にフォロワーからは「わー、いいね」「可愛いですね」「素敵ですー」といったコメントが寄せられた。

　母親となった２人は、今も親交を深めている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】「可愛いですね」「素敵ですー」などの声。澤穂希＆鮫島彩のほっこりショット

 