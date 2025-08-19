25年も、県内各地の自慢の特産品が勢ぞろいです。ふるさとの魅力を再発見してもらおうと、県内の特産品を集めた物産展が19日、鹿児島市で始まりました。



鹿児島市の山形屋で始まったのは、「鹿児島 ふるさと物産展」です。



（塩田知事）

「ふるさと鹿児島の魅力を再発見、発掘していただく貴重な機会」



開店前、視察に訪れた塩田知事が試食をしたり、声をかけ、出品者を激励しました。



並ぶのは県内各地の特産品やご当地グルメなど約1800品です。こちらは「牛かつ ぎゅう太」の「鹿児島黒毛和牛尽くし弁当」





（牛かつ ぎゅう太･原田陽平さん）「牛カツとステーキ、焼肉の3種類を存分に楽しめる。鹿児島は、牛カツを食べる文化はないが楽しみにされている客も多い」使用しているのはほどよくサシが入った黒毛和牛。お肉本来の旨味や甘みを楽しめるように下味は塩こしょうのみです。一方、こちらは「出水田鮮魚」の県産のタカエビをたっぷり使った丼ぶり。（出水田鮮魚･ 出水田一生さん）「これだけでエビを十分楽しんでもらえるエビ三昧」甘くプリプリの食感が特徴で、大きくて食べ応えのあるタカエビを豪快に乗せています。（間世田アナウンサー）「新鮮だからかぷりぷり。噛めば噛むほど甘みが口の中に広がる」暑い季節にぴったりの冷たい麺料理も初登場。指宿のラーメン店「TAKETORA」が会場限定で手がけるのは、「黒豚冷しそば」と「黒豚冷し坦々まぜそば」です。黒豚のしゃぶしゃぶを贅沢にトッピング。さっぱり、そしてピリ辛が楽しめます。（客）「すごくさっぱりしていておいしい」（客）「担々麵がぴりっとしていてとても美味しい。つるっと入りますね」スイーツも盛りだくさんです。こちらは県産の結晶ハチミツ。（はちみつ西垂水養蜂園･西垂水栄作さん）「鹿児島県産の美味しいはちみつです。香りも良いし、甘さも抜群」10種類のハチミツがかけ放題のソフトクリームも人気です。このほか、薩摩錫器のタンブラーや大島紬など、鹿児島の伝統工芸品を実際に手に取って見ることができます。「南の宝箱 鹿児島ふるさと物産展」は8月25日まで開かれています。