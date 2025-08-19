宇多田ヒカル、最新曲「Mine or Yours」がアナログレコード化！新規リミックス音源3種も収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンスも話題に！

5月にリリースされ、“綾鷹”のCMソングへの起用、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）でのパフォーマンスなどで大きな話題となった、宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」。

リリース後も、『SONICMANIA』への出演など、精力的に活動を続け盛り上がりを見せるなか、11月26日に同タイトルのアナログレコード盤が完全生産限定盤としてリリースされることが決定した。

「君ん家か、僕ん家か」。そんな意味をタイトルに込めた新曲「Mine or Yours」。

アナログレコード盤には、未発表のリミックス音源3種に加え、オリジナルの音源も収録予定。リミキサーの情報は、追って発表される。

前作「Electricity Remixes」の際は、Karen Nyame KG、Arca・、saluteという海外で活躍するプロデューサーがリミックスを手掛け、クラブシーンやダンスミュージックファンからも大きな反響を得た“Remixes”。今回はどんなコラボレーションが実現するのか、続報に注目だ。

リリース情報

2025.11.26 ON SALE

ANALOG『Mine or Yours』

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/