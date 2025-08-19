妖しく美しい3種類！東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”カクテルまとめ
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に東京ディズニーランドで提供されるカクテルをまとめて紹介していきます☆
東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”カクテルまとめ
価格：各830円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
プラザパビリオン・レストラン “ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングカクテル（バイオレットリキュール＆ローズ）
販売店舗：東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」
ほんのり甘いバイオレットリキュールに、ローズの花びらを添えたカクテル。
炭酸入りで見た目も後味も華やかなスパークリングカクテルです。
トルバドールタバン“ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングカクテル（ウイスキー、コカ・コーラ、カシス）
販売店舗：東京ディズニーランド「トルバドールタバン」
ハロウィーンのダークな色合いをコーラとカシスで表現。
それぞれの味が調和し、すっきりとした飲み口のカクテルです。
ラ・タベルヌ・ド・ガストン“ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングカクテル（マスカットリキュール＆グレープ）
販売店舗：東京ディズニーランド「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」
フルーティーなマスカットリキュールに、ミントとライムを合わせた、清涼感あふれるさっぱりとした味わいのカクテルです。
各店舗で飲み比べしても楽しい！
東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”カクテルの紹介でした。
© Disney
