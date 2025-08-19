東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に東京ディズニーランドで提供されるカクテルをまとめて紹介していきます☆

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”カクテルまとめ

価格：各830円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

今回は、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に東京ディズニーランドで販売されるカクテル3種類をまとめて紹介していきます☆

プラザパビリオン・レストラン “ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングカクテル（バイオレットリキュール＆ローズ）

販売店舗：東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」

ほんのり甘いバイオレットリキュールに、ローズの花びらを添えたカクテル。

炭酸入りで見た目も後味も華やかなスパークリングカクテルです。

トルバドールタバン“ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングカクテル（ウイスキー、コカ・コーラ、カシス）

販売店舗：東京ディズニーランド「トルバドールタバン」

ハロウィーンのダークな色合いをコーラとカシスで表現。

それぞれの味が調和し、すっきりとした飲み口のカクテルです。

ラ・タベルヌ・ド・ガストン“ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングカクテル（マスカットリキュール＆グレープ）

販売店舗：東京ディズニーランド「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」

フルーティーなマスカットリキュールに、ミントとライムを合わせた、清涼感あふれるさっぱりとした味わいのカクテルです。

各店舗で飲み比べしても楽しい！

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”カクテルの紹介でした。

© Disney

