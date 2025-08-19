『ダンダダン』オカルン＆アイラ、学校の音楽室で修行 第20話あらすじ＆場面カット公開
TBSほかにて放送中のテレビアニメ『ダンダダン』第2期（毎週木曜 深0：26 ※21日は深0：31〜）の第20話「がんばれオカルン」あらすじ＆先行場面カットが19日、公開された。
【場面カット】うげっ！浮遊するクラシックの作曲家たちの首
本作は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の人気漫画が原作で、霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦うオカルティック怪奇バトル＆青春物語が描かれている。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、累計発行部数は1000万部を突破し、テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月にかけて放送された。
第20話では、修行のため、学校の音楽室に潜んでいたクラシックの作曲家たちと戦うことになったオカルンとアイラ。徐々にコツをつかむアイラに反して、音符爆弾を飛ばす作曲家たちの攻撃をよけることができないオカルン。そんなオカルンにターボババアは、リズム感で体を動かしてみろとアドバイスをする。
