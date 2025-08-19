◇第107回全国高校野球選手権大会 準々決勝（19日、甲子園球場）

第107回全国高校野球選手権大会は19日、準々決勝の4試合が行われ、試合後の抽選により21日に行われる準決勝2試合のカードが決まりました。

準決勝第1試合は、日大三（西東京）と県岐阜商（岐阜）が激突。準々決勝では、日大三は関東第一（東東京）との東京対決に勝利し、2011年大会以来の優勝を目指します。県岐阜商は春夏連覇を狙った横浜（神奈川）を延長11回の死闘の末に破り、16年ぶりのベスト4です。

準決勝第2試合は、沖縄尚学（沖縄）と山梨学院（山梨）が対戦。準々決勝では、沖縄尚学は東洋大姫路（兵庫）との接戦を勝利し、山梨学院は前回王者・京都国際（京都）から11得点で、勝ち上がりました。

4校とも甲子園優勝経験がある強豪校。21日の午前8時から第1試合が行われ、勝者が23日に決勝を予定しています。

▽日程結果

◆19日 準々決勝

山梨学院 11−4 京都国際

日大三 5−3 関東第一

県岐阜商 8×−7 横浜

沖縄尚学 2−1 東洋大姫路

◆21日 準決勝

日大三 − 県岐阜商

沖縄尚学 − 山梨学院

◆23日 決勝