東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に提供される「アップルスムージー（ティーゼリー）」を紹介していきます。

東京ディズニーランド／トルバドールタバン“ディズニー・ハロウィーン2025”アップルスムージー（ティーゼリー）

価格：700円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「トルバドールタバン 」

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「アップルスムージー（ティーゼリー）」

紅茶のゼリーとリンゴのスムージーを組み合わせたドリンク。

アップルティーのような爽やかな味わいです。

ゼリーの食感が楽しい期間限定ドリンク。

東京ディズニーランド／トルバドールタバン“ディズニー・ハロウィーン2025”アップルスムージー（ティーゼリー）の紹介でした。

