『千歳くんはラムネ瓶のなか』ティザーPV公開 新規ボイス＆カットも多数解禁
10月より放送されるテレビアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』のティザーPVが公開された。
【画像】青春！『千歳くんはラムネ瓶のなか』ティザーPV場面カット
PVでは、メインキャラクターたちのボイスはもちろん、新規アニメカットが数多く解禁となっている。
本作は、福井を舞台に、まぶしい青春ストーリーが描かれる。美しい福井の風景の中で、“青を探して”日々を駆け抜ける、高校生たちの姿が見どころとなる。千歳朔を坂田将吾、柊夕湖を石見舞菜香、内田優空を羊宮妃那、七瀬悠月を長谷川育美、青海陽を大久保瑠美、西野明日風を安済知佳が演じる。
また、9月には福井と東京で第1話先行上映会の開催も決定している。
＜イントロダクション＞
県内随一の進学校・藤志高校に通う千歳朔。勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルで、良くも悪くも注目を集める彼の周りには、誰もがうらやむ華やかな仲間たちが集っていた。新たなクラスで迎えた2年生の春。朔は、ひとりの引きこもり生徒の更生を頼まれることに。福井を舞台に紡がれる、どこまでも青く、どこまでもまぶしい、エモーショナル青春ストーリー！
【画像】青春！『千歳くんはラムネ瓶のなか』ティザーPV場面カット
PVでは、メインキャラクターたちのボイスはもちろん、新規アニメカットが数多く解禁となっている。
本作は、福井を舞台に、まぶしい青春ストーリーが描かれる。美しい福井の風景の中で、“青を探して”日々を駆け抜ける、高校生たちの姿が見どころとなる。千歳朔を坂田将吾、柊夕湖を石見舞菜香、内田優空を羊宮妃那、七瀬悠月を長谷川育美、青海陽を大久保瑠美、西野明日風を安済知佳が演じる。
＜イントロダクション＞
県内随一の進学校・藤志高校に通う千歳朔。勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルで、良くも悪くも注目を集める彼の周りには、誰もがうらやむ華やかな仲間たちが集っていた。新たなクラスで迎えた2年生の春。朔は、ひとりの引きこもり生徒の更生を頼まれることに。福井を舞台に紡がれる、どこまでも青く、どこまでもまぶしい、エモーショナル青春ストーリー！