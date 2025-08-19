¤Î¤ó¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¥êー¥É¶Ê¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¸÷¡×MV¸ø³«·èÄê¡ª¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Ë¤ÆÁ´ÊÔ8¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç»£±Æ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¡È±Ç²è´Û¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È¿´¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÄÏ¤Þ¤ìµã¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¤Î¤ó¡Ë
¤Î¤ó¤¬¡¢3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRenarrate¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¸÷¡×¤ÎMV¤ò8·î20Æü20»þ¤ËYouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤Î¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¡¢¼ÆÅÄÎ´¹À¡ÊËº¤é¤ó¤Í¤¨¤è¡Ë¤¬ÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¸÷¡×¤Ï¡¢¤Î¤ó¤Î±Ç²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¾ðÇ®¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥êー¥É¶Ê¡£
MV¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿·³»ÊÂó¼Â´ÆÆÄ¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¤Î¤ó¤ÎMV¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡¢Á´ÊÔ8¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Î¥Ñ¥ïー¤ËËþ¤Á¤¿´ãº¹¤·¤òÂª¤¨¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRenarrate¡Ù¤Ï¡¢9·î3ÆüÈ¯Çä¡£Á´¹ñ4¥õ½ê¤ò½ä¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢ー¡ØNON Renarrate tour 2025¡Ù¤â9·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¢£¤Î¤ó ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¶Ê¤ò·³»Ê´ÆÆÄ¤ËÂ÷¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÂç¶½Ê³¡£¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¿¤Þ¤¿Âç¶½Ê³¡£
´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¥«¥¿¥«¥¿¤È¤¤¤¦²»¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¡Ö¤ª¤½¤é¤¯»£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ï¤º¡Ä¡×¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»£±Æ¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«´ÆÆÄ¤Î»Å¾å¤²¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±Ç²è´Û¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¿´¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÄÏ¤Þ¤ìµã¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Å°Ç¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÊÉ¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ê¤³¤È¤È¤«¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î°Ø»Ò¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢Á´¤Æ¤¬´¶Æ°Åª¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£·³»ÊÂó¼Â´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î³Ú¶Ê¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿½ã¿è¤Ê¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¾×Æ°¤Ç¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¤¢¤é¤æ¤ëÁÏºî³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ó¤µ¤ó¤Î»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢º£²ó¤Ï±Ç²è´Û¤ÎÉñÂæ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â³èÆ°Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ö¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤é»ä¼«¿È¤â¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ8mm¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
´·¤ì¤Ê¤¤¥«¥á¥é¤ò°·¤¤¤Ä¤Ä¹¥´ñ¿´¤È¾¯¤·¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¤Î¤ó¤µ¤ó¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡¢¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ñ¥ïー¤ËËþ¤Á¤¿´ãº¹¤·¤ò¡¢³Î¤«¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.03 ON SALE
ALBUM¡ØRenarrate¡Ù
¤Î¤ó OFFICIAL SITE
https://nondesu.jp/