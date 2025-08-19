２位の鹿島は、２３日の新潟戦（デンカＳ）に向け、茨城・鹿嶋市内で調整を行った。

＊ ＊ ＊

鹿島は、９日間で３試合のアウェー戦に臨むことになる。暑さの厳しい環境下で行われる敵地３連戦は、リーグと天皇杯の２冠を目指すチームにとって、１年の出来を占う勝負所となりそうだ。

新潟戦後は、中３日で天皇杯準々決勝・町田戦（ＧＩＯＮス）。公式戦１０連勝と絶好調の町田の本拠地に乗り込む。その後も中３日で清水戦（アイスタ）が控えている。

新潟は最下位、清水も１３位に沈んでいるが、残留という明確な目標がある２チームとの対戦は、１つ間違うと足元をすくわれかねない。

そして、リーグタイトルに比重を置く鹿島にとって、最もメンバーを入れ替えやすいはずの天皇杯の相手が、この３連戦で最も難敵と言える町田であることもポイントだ。

直近の公式戦４試合連続で、途中出場選手がゴールを決めている（松村優太、鈴木優磨、田川亨介、舩橋佑）。これは、追加点を取ることに苦しんだ前半戦には見られなかった成果であり、チームとしての成長でもある。

ＦＷエウベルの加入は大きい。また、１７日に行われたＪ３福島とのトレーニングマッチ（４５分×２、４―４）では、荒木遼太郎が２得点に絡み、田川亨介が多くの決定機を迎えるなど、攻撃面では収穫が多かった。

夏場のアウェー３連戦を戦い抜くだけの「駒」はそろっている。誰をどの試合で、誰と組み合わせるか。あるいは誰をベンチに控えさせ、勝負手として繰り出すか。総力戦で乗り切る姿勢を強調する鹿島・鬼木達監督の選手起用に注目だ。