サカナクション・山口一郎、ツアーの追加公演前にうつの“揺り戻し”を告白「進化だし深化だ」
ロックバンド・サカナクションの山口一郎が19日、インスタグラムを更新し、自身の体調について言及した。
【写真】サカナクション・山口一郎がうつの“揺り戻し”を告白した投稿
うつ病を公表している山口は「忘れてた終わりだと思ってた鬱の影は大きな楕円を描き、揺り戻ってきた」と記し、「調子が良かった時期が長かった分、またこの状態に陥った事で『あー、まだ終わってなかったんだな』とより強く認識し、しんどかった日々を、乗りこなしてきた夜を思い出した」と投稿した。
さらに「追加公演前に、揺り戻しが来てラッキーだったと思うことにする」と前向きに捉え、「当時、理解出来なかった鬱の影は、今は実態を把握し、輪郭や質量さえも認識できている。これは成長だ。進化だし深化だ」と、自身の変化と向き合う姿勢をつづった。
この投稿には多くの応援の声が寄せられており、「ありのままでいてください」「また会える日を信じて、待っています」「“進化だし深化だ”という言葉に励まされた」「無理せず、ゆっくり休んでください」「どんなときも応援しています」という声が続々と寄せられている。
サカナクションは26日、27日にツアー『SAKANAQUARIUM 2025“怪獣”』の追加公演を神奈川・Kアリーナ横浜で予定している。
